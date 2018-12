LPI-SLF: Unfallflüchtiger Lkw richtet Sachschaden in Höhe von 8000 Euro an

Sonneberg (ots) - In der Höhnbacher Straße hatte am Montagmorgen in der Zeit von 06 Uhr bis 08:15 Uhr ein Lkw beim Rangieren das Einfahrtstor einer Firma beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 8000 Euro zu kümmern, hatte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

