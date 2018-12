LPI-SLF: Dieb bereichert sich an Leergut

Sonneberg (ots) - Eine bisher unbekannte Person hatte am Montag in der Zeit von ca. 13 Uhr bis 14 Uhr aus einem Innenhof in der Bettelhecker Straße diverses Leergut entwendet. Dies wurde sodann in einem nahegelegenen Getränkehandel in Pfandgeld in Höhe von ca. 70 Euro umgewandelt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

