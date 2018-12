LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Arnsgereuth (ots) - Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem vermutlich am Montag das Gemeindehaus in Arnsgereuth beschädigt wurde. Offenbar stieß zu Wochenbeginn ein LKW gegen Teile des Daches des Gebäudes in der Saalfelder Straße. Dabei wurden an einer Ecke mehrere Dachziegel abgerissen und die Dachrinne beschädigt, sodass man von Schäden in Höhe von ca. 1000 Euro ausgeht. Unfallzeit und Unfallverursacher sind derzeit noch unklar. Deshalb sucht die Saalfelder Polizei nun dringend Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

