LPI-SLF: Brandmelder durch Raucher ausgelöst

Rudolstadt, Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Zu einem Feueralarm in einer Asylbewerberunterkunft rückten Feuerwehr und Polizei gestern Abend in Rudolstadt aus. Gegen 22.50 Uhr hatten Rauchmelder des Objektes ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zum Glück kein Feuer feststellen. Offenbar wurde der Melder durch mehrere Bewohner ausgelöst, die in einem Zimmer verbotswidrig geraucht hatten. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren die jungen Männer bereits am Lüften des Raumes. Noch in derselben Nacht mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Feueralarm in einem Pflegeheim in Uhlstädt-Kirchhasel ausrücken. Gegen 04.25 Uhr hatten die Rauchmelder des Objektes ausgelöst und auch dort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten im Heim ebenfalls Bewohner verbotswidrig in den Zimmern geraucht und so den Alarm ausgelöst. In beiden Fällen entstanden keine Sachschäden und es wurde niemand verletzt.

