LPI-SLF: Berauschte Frau versucht Polizisten zu schlagen

Rudolstadt (ots) - Eine offenbar kräftig berauschte Frau sorgte letzte Nacht für einige Aufregung in Rudolstadt. Gegen 22.00 Uhr alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem die 36-jährige in ihrer Wohnung laut herumschrie und offenbar ihr Mobiliar herumwarf. Als die Beamten die aufgebrachte Frau zur Rede stellten, beschimpfte sowie beleidigte sie diese und begann nach ihnen zu schlagen. Da alle verbalen Beruhigungsversuche fehlschlugen, mussten die Polizisten die Frau vorübergehend fesseln und einem Arzt vorstellen, der sie in eine Psychiatrie einwies. Laut ersten Testergebnissen hatte die Dame 1,75 Promille Atemalkohol und stand außerdem unter Drogeneinfluss. Verletzt wurde nach jetzigen Erkenntnissen niemand. Gegen die Frau wird nun jedoch wegen des Verdachts der Ruhestörung, der Beleidigung, der Bedrohung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. In der Wohnung der Verdächtigen fanden die Beamten zwei Einweckgläser mit Cannabisblüten sowie weitere Utensilien, die auf einen Drogenmissbrauch der Dame hinwiesen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell