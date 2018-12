LPI-SLF: Ermittlung wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Sonneberg (ots) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer aus Sonneberg. Die 20 und 16 Jahre alten Deutschen stehen in dringendem Verdacht, in der Nacht zum Sonntag einen 28-jährigen Mann (deutsch) in der Gustav-König-Straße geschlagen und getreten zu haben. Zeugen berichteten, dass die beiden gegen 01.30 Uhr sogar auf das am Boden liegende Opfer noch eingetreten haben sollen. Die hinzu gerufenen Polizisten stellten die zwischenzeitlich zu Fuß geflüchteten Tatverdächtigen kurze Zeit später auf dem nahen Weihnachtsmarkt. Atemalkoholtests ergaben bei ihnen Werte von 1,6 und 0,76 Promille. Gegen beide wurden Strafanzeigen gefertigt. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern derzeit an.

