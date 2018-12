LPI-SLF: Geburtstagsfeier eskaliert

Lauscha (ots) - Eine Geburtstagsfeier eskalierte am Wochenende in Lauscha. Gegen 02.15 Uhr rief man die Polizei zu Hilfe, als sich nach einer verbalen Auseinandersetzung eine handfeste Schlägerei zwischen einigen Jugendlichen (deutsch) auf der Party entwickelte. Nach ersten Aussagen hatten sich einige Gäste unter die Feiernden gemischt, die offenbar nicht eingeladen waren. Als man diese wegschickte, kam es zur Eskalation unter den teils erheblich alkoholisierten jungen Männern. Dabei soll unter anderem ein 18-Jähriger auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser soll anschließend zurückgeschlagen und auch auf den bereits am Boden liegenden 18-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Die jungen Männer erlitten beide leichte Verletzungen. Der 16-Jährige wurde anschließend zu Hause bei seinen Eltern abgegeben, um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Nun wird gegen mehrere Beteiligte wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und des Hausfriedensbruchs ermittelt.

