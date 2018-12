LPI-SLF: Betrunkener beleidigt und tritt Kneipengäste

Saalfeld (ots) - Ein offenbar alkoholisierte Asylbewerber soll in der Nacht zum Samstag mehrere Gäste eines Saalfelder Restaurants beleidigt und teilweise getreten haben. Gegen 03.00 Uhr soll der 16-Jährige in einer Gaststätte in der Innenstadt für Ärger gesorgt haben, als er die anwesenden Gäste zunächst beschimpft und beleidigt haben soll. Als man den Verdächtigen (afghanisch) aus dem Haus verwies, soll er vor dem Objekt eine Frau (deutsch) gegen ihr Schienbein getreten haben. Die Dame kam zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Die hinzu gerufenen Polizisten erhoben die Personalien des Verdächtigen und fertigten Anzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung. Außerdem sprachen sie ihm einen Platzverweis aus. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem bereits amtsbekannten Mann 2,1 Promille.

