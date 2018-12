LPI-SLF: Dachziegel zerstört Heckscheibe

Sonneberg (ots) - Ein herabfallender Dachziegel beschädigte am Sonntag einen PKW in Sonneberg. Offenbar auf Grund starker Windböen löste sich zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Ziegel eines Wohnhauses in der Friedrich-Engels-Straße. Der Ziegel schlug anschließend in der Heckscheibe eines vor dem Gebäude abgestellten Leihwagens ein und zerstörte diese. An dem Skoda Fabia entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

