LPI-SLF: Diebe im Pflegeheim

Sonneberg (ots) - Ein oder mehrere Diebe drangen am Sonntag in ein Pflegeheim und einen benachbarten Pflegedienst in Sonneberg ein. Der bzw. die Unbekannten verschafften sich zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr Zutritt zu den Objekten in der Marienstraße. Anschließend wurden mehrere Kellerräume durchsucht und teilweise aufgebrochen. Hierbei erbeuteten die die Täter diverse Werkzeuge sowie einen geringen Betrag an Münzgeld. Durch das rücksichtslose Vorgehen der Diebe entstanden erhebliche Sachschäden. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie Schäden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die Sonneberger Polizei sucht nun dringend Zeugenhinweise. Wer Angaben zu verdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Polizeiinspektion Sonneberg.

