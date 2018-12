LPI-SLF: BMW schleudert in Leitplanke

Rudolstadt (ots) - In einer Leitplanke landete gestern Abend ein junger BMW-Fahrer in Rudolstadt. Der 19-Jährige unterschätzte offenbar die Gefahren einer regennassen Fahrbahn, als er gegen 17.30 Uhr, in der Herbert-Stauch-Straße, nach einer Ampel scheinbar zu kräftig aufs Gas ging. Bei seinem Fünfer-BMW brach nämlich plötzlich das Heck aus und er drehte sich um die eigene Achse. In der Folge krachte der BMW gegen eine Leitplanke, wobei an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Zum Glück blieb der junge Autofahrer unverletzt. Sein Autowrack musste allerdings durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

