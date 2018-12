LPI-SLF: Unfall mit ruhendem Verkehr

Schleiz (ots) - Am 09.12.2018 kam es im Glücksmühlenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81jähriger Mann beim Passieren eines abgeparkten dunklen SUV einen Sachschaden erlitt. Ein bis dato unbekannter Insasse des SUV öffnete die Fahrertür und es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Geschädigten, hierdurch entstand ein geschätzer Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug in der nächsten Parkbucht ab und begab sich fußläufig zurück an die Unfallstelle. Der andere Unfallbeteiligte hatte sich aber zwischenzeitlich schn widerrechtlich von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell