LPI-SLF: Waghalsiges Überholmanöver führt zu Auffahrunfall

Dreitzsch (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Freitag, 07.12.2018 um ca. 13 Uhr kam es auf der B 281 aus Richtung Neustadt an der Orla kommend in Richtung Triptis zu einem Auffahrunfall von drei Fahrzeugen. Der unbekannte Verursacher des Unfalls überholte einen Lkw, weshalb ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwei nachfolgende Pkw fuhren auf das bremsende Fahrzeug auf. Der unbekannte Überholende verließ unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Falls Beobachtungen gemacht wurden, diese bitte der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431 0) oder jeden anderen Dienststelle mitteilen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell