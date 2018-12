LPI-SLF: Aus Frust gegen Eingangstür getreten

Saalfeld (ots) - Weil er sich über den Kauf eines Tisches am Vortag ärgerte, trat ein namentlich bekannter Täter am Samstag um 08:35 Uhr beim Besuch eines Supermarktes am Mittleren Watzenbach gegen die automatische Glaseingangstür, so dass das Glas der Tür splitterte und ein Schaden von zirka 1000 Euro entstand. Durch eine Kundin des Marktes wurde die Tathandlung beobachtet und so konnte sie dem Personal eine detailierte Personenbeschreibung geben, was schlussendlich dazu führte, dass der Täter in unmittelbarer Nähe des Marktes festgestellt wurde. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

