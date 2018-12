LPI-SLF: Beim Einparken Pkw beschädigt und abgehaun

Saalfeld (ots) - 5.000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von einem Pkw Ford Tourneo Connect mit Saalfelder Kreiskenner, als er am Samstag gegen 01:25 Uhr in der Saalfelder Friedensstraße sein Fahrzeug rückwärts in eine Parkbucht einparken wollte und dabei gegen einen Pkw Mitsubishi stieß. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Verursacher nachzukommen. Zur Aufklärung der Straftat sucht die Saalfelder Polizei Zeugen die Angaben zum Verursacher geben können. Hinweise werden unter Telefon 03671-560 entgegen genommen.

