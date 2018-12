LPI-SLF: Bungalows aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Sonneberg (ots) - In der Zeit von Dienstag bis Sonntag letzter Woche verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenhütten in Neuhaus am Rennweg. Dadaurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Damit aber nicht genug, wurden noch diverse Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Arbeitsbekleidung entwendet. Wer hat hat Beobachtungen hierzu gemacht oder kann sonstige Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die PI Sonneberg Tel. 03675-8750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell