LPI-SLF: Fahrzeug entwendet und später zurückgelassen

Ranis, Saale-Orla-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag 07.12.2018 zum Samstag 08.12.2018 wurde die Fensterscheibe einer Firma in Ranis eingeschlagen. Die unbekannten Täter hatten es auf einen Transporter abgesehen. Mit dem Originalschlüssel wurde der Transporter geöffnet und aus der Firmengarage gefahren. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer Metallsäule, welches hierbei erheblich beschädigt wurde. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug vom Firmengelände bis in die Ortslage Pößneck gefahren. Auf einen Parkplatz in der Nähe eines Großmarktes konnte das Fahrzeug unverschlossen und mit dem Originalschlüssel verlassen aufgefunden werden.

Wer Beobachtungen zu dem Transporter machen konnte und sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl hat, möge sich bitte an die PI Saale-Orla unter der Rufnummer 03663 431-0 oder jede andere Dienststelle wenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell