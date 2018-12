LPI-SLF: Diebstahl aus Kleintransportern

Oppurg (Saale-Orla-Kreis) (ots) - In der Nacht von Freitag, 07.12.2018, auf Samstag, 08.12.2018, wurden in Oppurg mehrere Kleintransporter einer Firma aufgebrochen. Die unbekannten Täter begaben sich auf das frei zugängliche Gelände und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den verschlossenen Ladeflächen der Transporter. In der weiteren Folge wurden aus den Fahrzeugen verschiedene Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Sachschaden von über 800 Euro.

Bei sachdienlichen Hinweisen bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431 0) oder anderen Dienststellen melden. Sollten die Hinweise zur Ergreifung des Täters/der Täter dienen, lobt die Geschäftleitung der geschädigten Firma 500 Euro Belohnung aus.

