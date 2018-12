LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Knau, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, kam es in Knau in der Pößnecker Straße, 30 Meter vor dem Abzweig "An der Bahn", zu einem Verkehrsunfall. Der nun beschädigte PKW stand am Fahrbahnrand aus Richtung Posen kommend, 30 m vor der Einfahrt zur Fleischerei "Agrofarm Knau". Der Unfallverursacher kam aus Richtung Posen und riss im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des blauen Daimlers ab. Der Unfallzeitpunkt war zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (03663-4310) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell