LPI-SLF: Nach Verdacht des Vandalismus Anzeige wegen Beleidigung

Schleiz. Saale-Orla-Kreis. (ots) - In der Oschitzer Straße hatten besorgte Bürger in der Nacht zu Freitag kurz nach Mitternacht mehrere Jugendliche bemerkt, die an der Baustellenbegrenzung randalieren würden. Mehrere Funkstreifenwagen prüften den benannten Bereich und stellten an der Bushaltestelle der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz eine Gruppe von sechs jungen Männern (deutsch, serbisch) im Alter zwischen 19 und 27 Jahren fest. Zuvor hatte sich bestätigt, dass in der Baustelle Absperrungen umgeworfen worden waren. Wer aus der Gruppe dafür verantwortlich war, konnte trotz Befragung nicht geklärt werden. Die Absperrungen waren unbeschädigt geblieben und wurden wieder aufgestellt. Die jungen Männer erhielten anschließend einen Platzverweis. Einem alkoholisierten 19-Jährigen aus der Gruppe erklärten die Polizisten geduldig die Maßnahme, da er zunächst dem Platzverweis nicht folgen wollte. Die Geduld war bei den Polizisten aber erschöpft, als der 19-Jährige die Polizisten mehrfach beleidigte. Gegen ihn wurde deswegen Anzeige erstattet. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast zwei Promille.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell