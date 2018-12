LPI-SLF: Auf nasser Straße die Kontrolle verloren

Uhlstädt-Kirchhasel. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde eine 26-Jährige bei einem Unfall auf der B 88 verletzt. Die Frau fuhr mit einem VW Golf auf der Bundesstraße von Jena in Richtung Rudolstadt. Nach dem Ortsausgang Etzelbach, kam die Fahrerin in einer Doppelkurve auf feuchter Straße nach rechts ab. Der VW prallte gegen die Betonbefestigung eines Weges und überschlug sich dann mehrfach. Das Auto kam dann auf dem Dach zum Liegen. Die 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Autowrack wurde an der Unfallstelle von einem Abschleppdienst geborgen.

