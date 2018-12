LPI-SLF: Zwei Rentnerinnen in Einkaufsmarkt die Handtaschen gestohlen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - Am Donnerstag erstattete eine Rentnerin (89 Jahre) bei der Sonneberger Polizei Anzeige, nachdem ihr in der Bettelheckerstraße die Handtasche gestohlen worden war. Die Rentnerin befand sich gegen 13:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt. In einen Einkaufswagen hatte sie ihre Handtasche gestellt, die ihr in einem unbeobachteten Moment gestohlen wurde. Zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr wurde dann einer anderen Rentnerin (86 Jahre) die Tasche samt Schlüssel und Portemonnaie sowie Ausweis und Geldkarten gestohlen. Hinweise auf den Dieb liegen derzeit nicht vor. Ob es sich bei den beiden Diebstählen um ein und denselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei warnt aus diesem Anlass auch nochmal davor, beim Einkauf Taschen und Wertsachen wie Portemonnaies unbeaufsichtigt zu lassen. Handtaschen und Portemonnaies sollten direkt am Körper getragen werden. Achten Sie darauf, dass die Taschen geschlossen sind, so dass Langfinger kein leichtes Spiel haben.

