LPI-SLF: In Großmarkt bestohlen

Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Einer Rentnerin (84 Jahre) wurde am Mittwoch zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr durch Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Kronacher Straße die Handtasche entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell