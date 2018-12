LPI-SLF: Kurioser Fund an Bushaltestelle

Saalfeld (ots) - Eine Passantin informierte am Mittwochmorgen, dass sie in einer Bushaltestelle mehrere Handtaschen gefunden hatte. Die Polizisten überprüften unmittelbar nach der Mitteilung gegen 08:00 Uhr die genannte Bushaltestelle in der Albrecht-Dürer-Straße. Auf einer Holzbank hatten unbekannte Personen nebeneinander fünf leere Handtaschen abgelegt, die auch schon überfroren waren. Die Taschen wurden sichergestellt und an das Saalfelder Fundbüro abgegeben.

