LPI-SLF: Schlägerei vor Saalfelder Schule

Saalfeld (ots) - Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Schlägerei vor einer Saalfelder Schule. Nach ersten Zeugenaussagen kam es am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr, an einer Bushaltestelle vor einer Schule in der Albert-Schweizer-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Schülern. Hierbei sollen ein 16-jähriger Syrer und ein 17-jähriger Deutscher aufeinander eingeschlagen haben. Beide jungen Männer erlitten nach jetzigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Zum Hintergrund und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern derzeit die Ermittlungen an. Zeugen, welche die Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion Saalfeld zu melden.

