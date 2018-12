LPI-SLF: Verkehrskontrolle

Rottenbach (ots) - Die Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit und die Verkehrssicherheit diverser Auto- und LKW-Fahrer kontrollierten Polizisten heute Vormittag in Rottenbach. Dabei ertappten die Kontaktbereichsbeamten in zwei Stunden 16 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren und vier LKW-Fahrer, die zu lang hinter dem Steuer saßen. Der schnellste Autofahrer geriet mit 80 km/h statt erlaubten 50 km/h vor das Lasermessgerät und muss nun 100 Euro Bußgeld zahlen sowie mit mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen.

