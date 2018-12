LPI-SLF: Arbeitsunfall im Landwirtschaftsbetrieb

Neustadt an der Orla (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Arbeiter heute Morgen in einem Landwirtschaftsbetrieb bei Neustadt an der Orla. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Mann gegen 09.00 Uhr während einer Kurvenfahrt auf dem Betriebsgelände die Kontrolle über einen Radlader verloren haben. Der Lader soll seitlich umgekippt sein, wobei eine Kuh tödlich getroffen und der 57-jährige Radladerfahrer mit einem Bein eingeklemmt wurde. Arbeitskollegen kamen dem Schwerverletzten zu Hilfe und konnten ihn unter Einsatz eines Kantholzes befreien. Er kam anschließend per Rettungswagen in ein Pößnecker Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei ermitteln nun zu den genauen Umständen des Unfalls.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell