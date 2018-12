LPI-SLF: Rentnerin bestohlen

Unterwellenborn (ots) - Eine Rentnerin bestahlen Unbekannte am Mittwochnachmittag in Unterwellenborn. Die Dame war in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr in einem Großmarkt in der Kronacher Straße mit ihrem Einkauf beschäftigt, als der oder die Diebe zuschlugen. In einem unbeobachteten Moment stahlen sie der 84-Jährigen deren Handtasche und konnten anschließend unerkannt flüchten. In der Tasche befand sich neben diversen Ausweisdokumenten auch die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen liefern können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell