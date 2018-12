LPI-SLF: Crystal in der Tasche

Rudolstadt (ots) - Nicht besonders geschickt stellte sich letzte Nacht ein Radfahrer bei einer Kontrolle in Rudolstadt an. Beamte stoppten den jungen Mann gegen Mitternacht im Rahmen einer Verkehrskontrolle und fragten ihn nach dessen Ausweis. Der 25-Jährige gab, an keinen Ausweis mitzuführen und zeigte zum Beweis kurzerhand den gesamten Inhalt seiner Jackentaschen vor. Erst jetzt fiel ihm auf, dass das offenbar keine so gute Idee war. Neben Schlüsseln und Schokolade hielt er den Beamten nämlich auch eine Tüte vor, die offenbar die illegale Droge Crystal enthielt. Diese steckte er zwar schnell wieder ein, gab sie nach Aufforderung der aufmerksamen Beamten aber freiwillig heraus und kassierte dafür eine Anzeige wegen des Verdachts illegalen Drogenbesitzes.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell