LPI-SLF: Telefonmast umgefahren

Paulinzella (ots) - Sachschäden verursachte ein Zeitungszusteller am frühen Mittwochmorgen in Paulinzella. Der 60-Jährige fuhr gegen 05.30 Uhr rückwärts einer schmalen sowie abschüssigen Straße hinab und kam dabei von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er mit seinem Caddy rückwärts gegen den Mast am Fahrbahnrand. Der Telefonmast brach ab und fiel quer über die Fahrbahn. Zum Glück blieb der VW-Fahrer unverletzt. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

