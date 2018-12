LPI-SLF: Versuchter Einbruch bei Juwelier

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Montag zu Dienstag versucht, an Uhren in der Auslage eines Juweliergeschäftes in der Marktstraße zu gelangen. Mit einem Werkzeug sollte offenbar das Glas der Uhrenauslage zerstört werden. Das Sicherheitsglas hielt aber Stand, so dass die Täter an die Uhren nicht herankamen. Dennoch entstand für den Geschäftsinhaber Schaden, der mit 5000 EUR beziffert wurde. Wem am Montag nach 18:00 Uhr verdächtige Personen bei dem Juwelier in der Marktstraße aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell