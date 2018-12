LPI-SLF: Ortsschild gestohlen

Etzelbach (ots) - Ein Ortseingangsschild der Gemeinde Etzelbach stahlen Unbekannte offenbar in der Nacht zum Dienstag. Zeugen bemerkten am Dienstagvormittag das Fehlen des Schildes am Ortseingang aus Rtg. Weißen kommend und verständigten die Polizei. Nach den vorgefundenen Spuren rissen die bisher unbekannten Diebe das Schild mit Rahmen, Halterung und Betonsockel aus der Erde und ließen alles komplett mitgehen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Jetzt werden dringend Zeugen gesucht die Angaben zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Schildes liefern können. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

