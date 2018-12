LPI-SLF: Hochwertiges Fahrrad nach Diebstahl schnell wieder aufgefunden

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Der Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades wurde am Dienstagmorgen bei der Saalfelder Polizei angezeigt. Demnach waren unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in der Schwarzburger Straße in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus einem Keller wurde ein mit zwei Schlössern gesichertes Mountainbike im Wert von rund 2000 EUR gestohlen. Konkrete Hinweise zu dem Täter konnten bei der Anzeigenaufnahme nicht erlangt werden. Als die Polizisten ihren Einsatz am Tatort beendet hatten, stellten sie bei ihrer Streifenfahrt das gestohlene Fahrrad angelehnt an einen Gartenzaun nur wenige 100 Meter entfernt vom Wohnhaus des Eigentümers fest. Am Fahrrad befanden sich auch noch die beiden Sicherungsschlösser. Warum der Einbrecher seine Beute in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 5 zurückgelassen hatte, ist unklar. Der rechtmäßige Eigentümer konnte jedenfalls sein Mountainbike wieder in Empfang nehmen. Wer möglicherweise den Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag nach 22:30 Uhr mit dem grauen Fahrrad Haibike Enduro bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

