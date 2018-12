LPI-SLF: Unfall verursacht und ohne Führerschein unterwegs

Saalfeld (ots) - Am Montag kurz nach 22:00 Uhr verursachte ein 29-Jähriger in der Breitscheidstraße einen Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Mann war mit einem Pkw Ford in der Köditzgasse in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs und wollte die Breitscheidstraße geradeaus überqueren. Von der Breitscheidstraße in Richtung Niedere Köditzgasse fuhr zu der Zeit eine 63-Jährige mit einem Pkw Skoda auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Der 29-Jährige aber missachtete die Vorfahrt, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Ford prallte frontal gegen die Fahrerseite des Skoda, der sich durch den Zusammenprall um 180 Grad drehte und zusätzlich gegen ein Tor eines Grundstückes prallte. Der Skoda war danach nicht mehr fahrbereit. Die 63-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt und war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weswegen mehrere Anzeigen gegen ihn erstattet wurden. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wurde mit 9000 EUR beziffert.

