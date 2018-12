LPI-SLF: Kleidercontainer aufgebrochen

Saalfeld. Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - In der Zeit vom 25.10. bis 06.11.2018 wurde in der Straße Bernhardsgraben in Saalfeld ein Altkleidercontainer aufgebrochen und Bekleidung in noch unbekannter Stückzahl gestohlen. In Unterwellenborn in der Langenschader Straße wurden im Tatzeitraum vom 25.10. bis 31.10.2018 zwei Altkleidercontainer aufgebrochen und auch hier Bekleidung gestohlen. Zu den unbekannten Tätern liegen der Polizei derzeit keine Hinweise vor. Wer sachdienliche Angaben zu den Containeraufbrüchen bzw. den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei in Verbindung zu setzen. Tel. 03671/560.

