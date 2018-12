LPI-SLF: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Neuhaus am Rennweg (ots) - In der Schwarzburger Straße kam es am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit 2 beteiligten Pkw. Der Fahrer eines BMW beabsichtigte in der Schwarzburger Straße nach links abzubiegen und bremste deshalb verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte die hinter ihm befindliche Hyundaifahrerin zu spät und fuhr auf. An der Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell