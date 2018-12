LPI-SLF: Gefälschte Spendenaufrufe per Telefon

Steinach (ots) - Einige Bürger in Steinach erhielten Anrufe, in denen eine bisher unbekannte Person um Spenden für die Jugendfeuerwehr bittet. Eine Spendensammlung findet nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr in Steinach nicht statt. Die Polizei warnt davor auf derartige Anrufe einzugehen und rät die Gespräche zu beenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell