LPI-SLF: Frau aus verqualmter Wohnung gerettet

Sonneberg (ots) - Gerade noch rechtzeitig konnten Polizei und Rettungskräfte eine Frau gestern Abend aus deren völlig verqualmter Wohnung in einem Sonneberger Mehrfamilienhaus retten. Eine Zeugin hatte gegen 22.00 Uhr den Rauchmelder ihrer Nachbarin gehört und die Polizei alarmiert, nachdem die 63-Jährige trotz Klingelns nicht öffnete. Wenig später waren die Rettungskräfte vor Ort, traten die Tür der betroffenen Wohnung in der Göppinger Straße ein und fanden die Dame hilflos am Boden liegend. In ihrer Küche brannten bereits mehrere Topflappen auf den offenbar vergessenen heißen Herdplatten. Die offenbar stark alkoholisierte Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung umgehend in ein Sonneberger Krankenhaus. In ihrer Küche entstanden zum Glück nur leichte Sachschäden. Die übrigen Bewohner mussten nicht evakuiert werden. Nach intensivem Belüften waren der Hausflur und die Wohnung der 63-Jährigen wieder begehbar.

