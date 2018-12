LPI-SLF: Herrenloser Pkw auf Feldweg

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Montag wurde durch einen Bürger ein Pkw Seat mit einem polnischen Kennzeichen gemeldet, welcher schon mehrere Tage auf dem Feldweg der Gartenanlage Seng (Schleizer Dreieck) in Richtung Kohlbachstraße in Schleiz stand. Der Pkw wies Schäden an der Front auf. Verantwortliche Personen waren nicht vor Ort und konnten bisher auch nicht ermittelt werden.

Bei vorliegenden Hinweisen, diese bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431 0) melden.

