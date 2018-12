LPI-SLF: Mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft

Remda-Teichel. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Ein geparkter Sattelzug Daimler Actros wurde am Wochenende durch Dieseldiebe aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in der Tatzeit vom 30.11., 20:00 Uhr bis Sonntag 09:30 auf einem unbefestigten Platz am Ortsausgang Haufeld in Richtung Treppendorf. In dieser Zeit wurde durch unbekannte Täter der Tankdeckel geöffnet und mehrere 100 Liter Diesel abgezapft. Der dadurch entstandene Schaden wurde mit 400 EUR beziffert. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei in Verbindung zu setzen. Tel. 03671/560.

