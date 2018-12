LPI-SLF: Glück im Unglück

Kaulsdorf (ots) - Glück im Unglück besaß eine junge Frau gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der B85 bei Kaulsdorf. Die Dame befuhr gegen 22.00 Uhr die Bundesstraße von Saalfeld in Richtung Kaulsdorf. In Höhe Fischersdorf verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Opel. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab, schlug frontal im Straßengraben ein und überschlug sich. Mit viel Glück konnte die 27-jährige Fahrerin scheinbar unverletzt aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeugwrack klettern. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

