LPI-SLF: Flucht endet vor Baum

Saalfeld (ots) - Am Samstagabend bemerkte eine Streifenbesatzung gegen 21:30 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw Nissan Primera in Saalfeld im Bereich des Kreisverkehres Weststraße. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug zu kontrollieren und folgten dem Nissan, welcher in Richtung Fingersteinkreuzung abbog. Als dieser die Anhaltesignale der Polizisten bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und floh in die Friedhofsstraße. Die Flucht wurde kurz vor der Rudolstädter Straße beendet, als der Fahrzeugführer auf Grund seiner zu hohen Geschwindigkeit eine Rechtskurve nicht schaffte und mit einem Baum kollidierte. Der 55 jährige Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste jedoch zur Blutentnahme mit in die Thüringenklinik, da bei ihm ein Drogenvortest positiv ausfiel. Eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorweisen, diese war ihm bereits wegen ähnlicher Delikte entzogen worden. Am Nissan entstand durch den Unfall Totalschaden.

