LPI-SLF: Bagger gegen Pkw

Saalfeld - Remda-Teichel (ots) - Am Freitag gegen 13:30 Uhr ereignete sich in Teichel ein Verkehrsunfall zwischen einem Bagger und einem Pkw Toyota. Der 28 jährige Baggerführer wollte aus der Baustelle in Teichel auf die Straße auffahren und übersah hierbei eine 49 jährige Toyotafahrerin. Der Löffel des Baggers touchierte die komplette linke Fahrzeugseite des Toyota. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell