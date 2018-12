LPI-SLF: Alkoholisert mit Pkw unterwegs

Linda b. Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 01.12.2018 gegen 08:45 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Skoda (51, m, deutsch) am sog. Lindaer Kreuz angehalten und einer Kontrolle unterzogen, da er verbotswidrig durch eine Baustelle gefahren war. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein durchgeührter Test ergab einen Wert von 1,0 Promille.

