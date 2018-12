LPI-SLF: An Brücke hängen geblieben

Saalburg-Ebersdorf / L1095, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 30.11.2018 gegen 13:15 Uhr befuhr der Fahrer eine Lkw Mercedes (61, m, deutsch) die L1095 aus Richtung Friesau kommend in Richtung Bad Lobenstein. Da der Fahrer vergessen hatte die aufgestellt Mulde vom Kipper wieder abzulassen, kollidierte der Lkw mit einer Überführung. An der Brücke und am Lkw entstand erheblicher Sachsachden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell