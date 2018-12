LPI-SLF: Gewinnversprechen am Telefon

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 30.11.2018 bekam eine Bad Lobensteinerin (77, w, deutsch) gegen 14:00 Uhr einen Anruf, in welchem sich ein Frau als Angelstellte einer Anwaltskanzlei aus Österreich ausgab. Diese verwickelte die Rentnerin in ein Gespräch und gab ihr gegenüber an, dass sie über 140.000,- Euro gewonnen hätte. Als die angebliche Anwaltsangestellte dann noch sagte, dass diese Summe von einem großen Internetversandhändler gesponsort wurde, lachte die Rentnerin laut los und brachte damit die Anruferin vermutlich aus dem Konzept, sodass dieses auflegte.

