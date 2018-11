LPI-SLF: Werkzeugkasten auf Ladefläche aufgebrochen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in der Köppelsdorfer Straße ein Firmenfahrzeug ausgeräumt. Unbekannte Täter hatten die auf der Ladefläche des Opel Movano befestigten Ladeboxen aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten dann Winkelschleifer und eine Hilti Werkzeugmaschine. Zudem wurde auf der Ladefläche ein Kabel zerschnitten, offenbar in der Absicht, dieses ebenfalls zu entwenden, wozu die Täter aber nicht kamen. Ob die Diebe bei der Tat gestört wurden, ist derzeit unklar. Der verursachte Schaden wurde mit rund 2000 EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Sonneberger Polizei zu melden. Tel 03675/8750.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell