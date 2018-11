LPI-SLF: Niesen führt zu Unfall

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Am Freitagmorgen verunglückte ein Fordfahrer, als er in der Schwarzburger Chaussee unterwegs war. Der 27-Jährige fuhr aus Richtung Zentrum in Richtung Ankerwerkskreuzung. Auf Höhe der Verkehrsinsel bei der Einmündung Schillingstraße musste der 27-Jährige stark niesen. Dabei konnte er das Fahrzeug nicht mehr auf seiner Fahrspur halten und steuerte auf die Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrsschild und eine Leitplanke umgefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Nieser hatte einen Schaden in geschätzter Höhe von 1500 EUR zur Folge.

