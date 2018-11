LPI-SLF: Arbeiter von Stapelholz am Kopf getroffen

Heberndorf. Saale-Orla-Kreis. (ots) - In einer holzverarbeitenden Fabrik in Heberndorf ereignete sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 44-Jähriger in einer Werkshalle mit einem Gabelstapler unterwegs. Mit dem Stapler wollte er zwei Stapel Holzfaserplatten aus ca. fünf Metern Höhe herunter holen. Dabei rutschte ein loses Stapelholz von der obersten Platte. Das zwei Meter lange Stapelholz fiel in die Fahrerkabine und traf den 44-Jährigen am Kopf. Dabei erlitt der Arbeiter schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden, der den Verletzten dann ins Krankenhaus nach Jena brachte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell