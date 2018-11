LPI-SLF: Randalierer schlägt Autoscheiben ein

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden in Rudolstadt mindestens fünf Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. In den Straßen Am Mühlgraben, Macheleidtstraße, Friedhofstraße, an der Kreuzung Am Eichberg/Zeigerheimer Straße und in der Spielbornstraße hatten der oder die Täter die Heckscheiben von insgesamt fünf Pkw unterschiedlicher Hersteller eingeschlagen. Womit die Fahrzeuge beschädigt wurden, ist derzeit unklar. Konkrete Hinweise zu den Tätern fehlen den Ermittlern noch. Lediglich in der Macheleidtstraße wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht ein lauter Schlag von der Straße wahrgenommen. Verdächtige Personen wurden in dem Zusammenhang aber nicht bemerkt. Möglicherweise wurde aber in diesem Zeitraum die Heckscheibe eines in der Macheleidtstraße geparkten Renaults beschädigt. Wer weitere Hinweise zu Verdächtigen in dieser oder den anderen genannten Straße geben kann, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/56-0 in Verbindung zu setzen.

